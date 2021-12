▲ Entre principales noticias que acapararon los titulares en Estados Unidos este año está el asalto al Capitolio el 6 de enero (en la imagen), intento de golpe de Estado en este país autoproclamado modelo democrático para el mundo , donde a lo largo del año ex generales, expertos sobre democracia, libertades civiles y derechos humanos advierten sobre la posibilidad de otra asonada, violencia política extrema y terrorismo impulsados por fuerzas protofascistas. Foto Ap

ay un viejo dicho en el periodismo de noticias locales en Estados Unidos: si sangra, es principal ( if it bleeds, it leads). Si la nota es sangrienta, de horror, salvaje, espléndidamente grotesca, esa será la que captura la atención.

Las noticias principales a lo largo de 2021 en Estados Unidos fueron espectacularmente terribles. Juntas parecen ser un guion incoherente de una película que combina horror, tragedia, thriller político , y ciencia ficción.

Entre las noticias principales que tuvimos que reportar: un intento de golpe de Estado en el mero autoproclamado modelo democrático para el mundo donde a lo largo del año ex generales, expertos sobre democracia, libertades civiles y derechos humanos advierten sobre la posibilidad de otro golpe de Estado, violencia política extrema y terrorismo impulsados por fuerzas protofascistas; la peor pandemia en un siglo ha cobrado más de 800 mil muertos (medio millón innecesarios), más que cualquier otro país; la desigualdad económica ha llegado a su nivel más extremo en un siglo (2 multimillonarios tienen lo que 40 por ciento de la población más pobre; el 1 por ciento más rico tiene lo equivalente de la riqueza de 92 por ciento de la población); Washington –junto con casi todos los gobiernos del mundo– fracasó en hacer lo necesario para rescatar el ecosistema planetario y empezar a revertir el cambio climático, otra vez; los millones obligados a decir adiós a sus familias y pueblos al migrar por las consecuencias brutales de la violencia, corrupción, concentración de riqueza, y el cambio climático fueron perseguidos, criminalizados, encarcelados en campos de concentración con sus hijos en Estados Unidos y sus derechos humanos, como el del asilo, violados; más de 43 mil han muerto por violencia con armas de fuego y van 676 incidentes de tiroteos masivos en escuelas y otros lugares públicos. Ésas han sido las principales noticias del año en Estados Unidos (y anexas).

Y el año concluye con más noticias aplastantes: que se pronostica un nivel sin precedente de infecciones de las nuevas variantes de Covid en Estados Unidos, que la industria petrolera y sus cómplices están dispuestos a condenar de muerte hasta a sus propios hijos, y con el Congreso de Estados Unidos fracasando en promover protecciones para garantizar el derecho al voto en este supuesto faro de la democracia, aprobar una ley para inversión social, combate al cambio climático y lograr que los más ricos paguen sus impuestos, pero aprobando el presupuesto militar más grande de la historia del país: 778 mil millones de dólares; 25 mil millones más que los solicitados por el Pentágono.