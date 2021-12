A

hora sí que, sin vueltas ni rodeos, vámonos a los tres o cuatro relatos de nuestro ciclo, don Adolfo, el viejo del que, no me canso de aclarar: a este venerable adulto muy mayor de esos entonces, a estas fechas le hubiera costado más de una recomendación y dos que tres moches, conseguir una tarjeta para el bienestar y una tercera vacuna de respaldo para el maldecido Covid. A.R.C. tenía, al tiempo de convertirse en presidente, unos 63 años. Por lo que a mi respecta, le envidio más la juventud que la presidencia.

Según lo mencionamos la semana pasada, el gobernador de una de las primeras entidades que el candidato presidencial visitaba en su gira electoral, viejo y mañoso zorro, estuvo meditando qué actitud era la más conveniente asumir durante los dos o tres días que tendría la excepcional oportunidad de mantener en cautiverio al futuro dueño del país. Después de un recorrido de pocos kilómetros y bastantes minutos, el mandatario estatal, (que era igual taimado, aunque menos corrido que el candidato) fue al asiento especial que el Estado Mayor había adaptado para el abanderado y mañosamente indicó: Señor candidato, me atrevo a solicitarle nos conceda unos 10 minutos para que, desde un acantilado al que vamos a llegar en un momento, podamos explicarle el problema fundamental de nuestra entidad . Por supuesto, respondió el candidato, que veía la gran oportunidad de estirar las piernas y afrontar calambres y hormigueos que le fatigaban desde hacía rato. Ya había ido al baño tres veces y no quería despertar infundios sobre su vejiga ni su próstata, pero una levantadita no le caería nada mal.

Ya frente al profundo abismo que dividía dos inmensos territorios, el gobernante, atropelladamente le espetó: tiene usted ante sí el paraíso. Aquí se dan los vegetales, los granos, los productos cárnicos, lácteos, piscícolas que pueden no sólo alimentar al país sino, además, multiplicar nuestras posibilidades de exportación. Nosotros sólo le decimos: con vías de comunicación, no somos problema, somos una aportación muy importante a las necesidades del país. Aquí debió quedarse el gobernante, pero se excedió: Fíjese candidato, para llegar a esa gente que usted ahorita está viendo, tenemos que recorrer cuando menos tres horas de difíciles caminos y, para regresar, tardaremos no menos de cuatro. Frente a eso, el candidato simplemente respondió: ¿Tres de ida y cuatro de vuelta? Pos ni le busquen, yo aquí los espero.