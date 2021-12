L

os hogares más vulnerables de España están pagando entre mil 500 y dos mil pesos al mes a las compañías privadas que manejan el negocio de la electricidad, lo que supone un aumento de 500 por ciento en relación a lo que pagaban en 2018. Las diversas medidas que ha tomado el gobierno socialista del presidente Pedro Sánchez han paliado, pero no resuelto, el problema. La causa, dicen, es el aumento del precio del gas. En parte sí, pero también la corrupción. Iberdrola sigue reclutando políticos. Isabel García Tejerina, ex ministra de Agricultura con el gobierno de Mariano Rajoy, ha sido propuesta para incorporarse al consejo de administración. Su designación deberá ser ratificada por la junta general de accionistas. Esa compañía en Mexico hizo lo mismo cuando contrató al ex presidente Felipe Calderón y a su secretaria de Energía, Georgina Kessel. La ex ministra Tejerina ya formaba parte del grupo encabezado por Ignacio Sánchez Galán, el jefe de Iberdrola, como miembro del consejo de la filial brasileña, Neoenergía, desde septiembre de 2020. En esa misma fecha, una compañera de gabinete, Fátima Báñez, que había sido ministra de Empleo, se incorporó como consejera de la filial mexicana de la compañía. En el consejo se encontrará también, informa el diario El País, con otro ministro del Partido Popular, Ángel Acebes, que ocupó la cartera de Interior durante los atentados del 11-M. Otro político, Antonio Miguel Carmona, ex canditado a la alcaldía de Madrid por el PSOE, ha sido fichado recientemente para ocupar la vicepresidencia de Iberdrola España y dirigir la política de comunicación. La lista sigue. El grupo incorporó al consejo de Iberdrola España este mismo año a Emma Navarro, ex secretaria general de Tesoro con Luis de Guindos, tres meses después de dejar el cargo de vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. Esto motivó que la Defensora del Pueblo Europeo, la irlandesa Emily O’Reilly, abriera una investigación para evaluar la existencia de un posible conflicto de interés. Iberdrola supuso que podría continuar la misma ruta en México, desmantelando a la CFE y controlando, junto con otras empresas privadas, el suministro de energía, para luego poner de rodillas al gobierno. Fue un error de cálculo. La reforma a la Constitucion en trámite, cuando se apruebe, le fijará muy bien sus límites. En Estados Unidos también acaba de sufrir un duro revés.