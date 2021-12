Aldo Anfossi

Lunes 20 de diciembre de 2021

Santiago. No hubo resultado estrecho, no hubo oportunidad para la especulación, tampoco para insinuar fraudes, menos para el regateo de votos: el diputado Gabriel Boric Font, de 35 años, del izquierdista pacto Apruebo Dignidad, ganó de manera aplastante, por 12 puntos y un millón de votos de diferencia, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile y asumirá la primera magistratura del país el 11 de marzo de 2022.

Boric, con 55.86 por ciento de los votos (4 millones 600 mil preferencias), derrotó al aspirante del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, ultraderechista, fundamentalista religioso y reconocido defensor de la dictadura de Augusto Pinochet, que logró 44.14 por ciento (3 millones 641 mil) y que rápidamente reconoció la victoria de su adversario y lo felicitó. Votó 54 por ciento (8 millones 252 mil sufragios) del padrón electoral, la mayor participación en muchos años.

Encabezará un gobierno que deberá lidiar con una compleja agenda de demandas sociales urgentes –pensiones y salarios mínimos dignos, miles de personas a la espera de cirugías en los hospitales, déficit de cientos de miles de viviendas sociales y para la clase media, cientos de miles de jóvenes sin empleos– y, además, con la expectativa de una nueva Constitución que está en construcción. Desde el estallido social de octubre de 2019, y que visibilizó la urgencia de cambios estructurales muy profundos, nada cambió realmente en Chile, todas las demandas siguen postergadas y acumulando una tensión social impredecible en su paciencia y en su reacción.

A medida que el cómputo avanzaba y que la victoria era irrebatible, las calles estallaron de júbilo, sobre todo en las barriadas más pobres y populares, con decenas de miles de personas festejando y resumiendo lo que esta victoria significa para ellos.

Chile se decidió hoy a romper la historia , dijo una joven mujer de la modesta comuna de Puente Alto, a las afueras de Santiago. La esperanza le ganó al miedo , resumió otra. Que todos lo apoyemos, es joven pero tiene mucha sabiduría , agregó un hombre ya entrado en años. El pueblo está unido para nunca más caer , exclamó exultante un joven.

Y así muchas y muchos, de todas las edades, con lágrimas, con sonrisas, con abrazos, con canto y baile.

En el centro de Santiago, una enorme manifestación colmó la Alameda, principal arteria de la capital, donde desde un escenario Boric pronunció su discurso de la victoria, admitiendo la trascendente responsabilidad que asume, la esperanza que encarna y las limitaciones que enfrentará:

Movilización social: el compromiso que han demostrado durante estos meses no se debe agotar en una elección, será necesario durante todos los años de nuestro gobierno, para que todas y todos podamos sostener el proceso de cambios que hemos empezado a recorrer paso a paso .

Necesidad de acuerdos: el futuro nos necesita a todos del lado de la gente. Más allá de las diferencias que tenemos con José Antonio Kast, sabremos construir puentes para que nuestros compatriotas puedan vivir mejor, eso es lo que nos exige el pueblo de Chile .

Dimensión histórica: la historia no parte con nosotros, me siento heredero de una larga trayectoria, la de quienes desde diferentes posiciones han buscado incansablemente la justicia, la ampliación de la democracia, la defensa de los derechos humanos, la protección de las libertades. Estamos ante un cambio de ciclo histórico y no lo podemos desaprovechar .