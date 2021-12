También se presentarán Lucy and Desi, que marca el debut de Amy Poehler como documentalista, y The Princess, de Ed Perkins.

Como en años anteriores, el festival cuenta con una sólida oferta de documentales que incluye We Need to Talk About Cosby, en el que el director W Kamau Bell intenta examinar el aspecto del arte y el artista en lo que respecta al actor y comediante, que pasó un tiempo en prisión antes de que se anulara su condena por abuso sexual.

Los directores Clarence Coodie Simmons y Chike Ozah también tienen Jeen-yus: A Kanye Trilogy, que narra 21 años de Kanye West.

Hay debuts notables como AM I Ok?, película sobre amigas dirigida por Tig Notaro y Stephanie Allynne. Eva Longoria dirige un documental sobre la rivalidad entre los boxeadores Óscar de la Hoya y Julio César Chávez, y Jesse Eisenberg When You Finish Saving the World, protagonizada por Julianne Moore y Finn Wolfhard como madre e hijo.

Estamos emocionados de regresar a nuestra casa en Utah, pero también de unirnos de nuevas maneras. Basados en nuestra experiencia del año pasado, hemos descubierto nuevas posibilidades de convergencia y aceptamos el hecho de que ahora somos una comunidad ampliada en la que la participación activa es importante y la presencia de la audiencia, como sea que se manifieste, es esencial para nuestra misión , señaló Jackson.