Ante las denuncias, el IECM había resuelto enviar el caso a la Secretaría de la Contraloría por considerarlo una cuestión administrativa y no electoral; sin embargo, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México le ordenó resolver, ya que, a su consideración, sí hay materia para que el instituto se pronuncie.

A partir de la denuncia que se presentó en octubre pasado, los morenistas acusaron que en un acto oficial no deben aparecer banderas partidistas, pues es una servidora pública que horas antes había rendido protesta como alcaldesa de Cuauhtémoc ante el Congreso.

Dentro de dichos acuerdos la Comisión de Asociaciones Políticas del IECM ordenó como medida cautelar en su modalidad de tutela preventiva, que los servidores públicos no asocien la entrega de programas sociales con funcionarios.

La consejera electoral Erika Estrada Ruiz enfatizó que con dicha determinación no se solicita la suspensión o cancelación de la entrega de algún programa social, sino que únicamente se solicita que se deje en claro que la entrega de cualquier programa o beneficio lo brinda la Ciudad de México con recursos públicos y no algún funcionario en particular.

Adicionalmente, se solicitó vigilar el cabal cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la comisión y, en caso contrario, se impongan las medidas de apremio previstas y se emprendan las acciones necesarias para su cabal cumplimiento.