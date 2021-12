E

n momentos de crisis, las soluciones de coyuntura acaban nublando los análisis hasta reducirlos a una diatriba: de lo malo, lo menos malo. Hacer de la necesidad, virtud. A partir de ese momento, todo se vuelve manipulación. Se busca justificar un voto, un compromiso o una decisión para tranquilizar conciencias. Dios o el diablo. Blanco o negro. El mundo que viene será catastrófico. Volveremos a las cavernas. Para unos el comunismo, para otros el nazifascismo. José Antonio Kast y Gabriel Boric se imputan defectos y virtudes. Se retuerce la historia. Desde la candidatura de Apruebo Dignidad, apoyar a Kast presupone el retorno del pinochetismo, la excrecencia del régimen. ¿Alguna vez se ha ido? Para sus adherentes, Gabriel Boric representa la izquierda, el cambio, las libertades, la democracia. ¿Olvidan que firmó los acuerdos de paz y por una nueva Constitución, en noviembre de 2019?

Sin embargo, la realidad es tozuda. Si nos apegamos a los hechos, ninguno podrá gobernar sin pactos, acuerdos y recurrir a sus aliados naturales. No podrán formar gobierno. Carecen de cuadros, de personas cualificadas para llevar a cabo sus programas. Sus candidaturas están huérfanas de proyecto. En este contexto, Gabriel Boric se rodea de militantes del Partido Demócrata Cristiano, socialistas, PPD, es decir la vieja Concertación y Nueva Mayoría. Y José Antonio Kast hace un guiño e incorpora a militantes de UDI, Renovación Nacional, Evópoli y funcionarios del gobierno de Sebastián Piñera.

Gabriel Boric, apela a su juventud, 35 años. Por el momento su trayectoria ha sido zigzagueante. Y José Antonio Kast, más allá de la estridencia y las declaraciones altisonantes, no es Jair Bolsonaro, ni Donald Trump. Su pasado lo delata, ex secretario general de UDI. Su poder real está en el nicho de Chile Vamos. Además, su candidatura es resultado de una debacle de la derecha, pero no tiene capacidad para imponer sus delirantes sueños de caudillo trasnochado. En definitiva, ambas candidaturas responden a la pérdida de confianza y deslegitimación de las coaliciones sobre los cuales se levantó el modelo chileno.

Los comandos electorales de los candidatos se han apresurado a debatir ocultando esta realidad. Hijos del proceso de descomposición del neoliberalismo, no son sus enterradores. Así, mientras Boric apela a los votantes del Partido socialista, radicales, PPD, Democracia Cristiana, MAPU, partido Humanista y la vieja guardia de la izquierda, Kast reclama los votos del Partido de la Gente, de Franco Parisi (12.83 por ciento), Sebastián Sichel y Chile Vamos (12.75 por ciento). Pero también se atreve a solicitar el beneplácito de los democristianos anticomunistas.

En un mero ejercicio de aritmética electoral, los votantes de la derecha suman, con 27.92 obtenido por Kast, 51.5 de las papeletas emitidas en primera vuelta. Por otro lado, Gabriel Boric, con 25.80 por ciento; 7.61 por ciento, Marco Enrique Ominami, y 1.47 por ciento de Eduardo Artés, hacen 46.5 por ciento. Sabemos que este método es una tendencia, Pero de tener continuidad en la segunda vuelta, la derecha tendría una leve ventaja sobre Gabriel Boric, llegando a ganar las elecciones.