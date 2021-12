Los ex trabajadores indicaron que suman más de 800 los empleados afectados, en tanto que Oceanografía, empresa involucrada en un presunto fraude a Banamex por al menos 400 millones de dólares, defendió que ya se liquidó a todos.

Luego de una manifestación de 200 personas, entre familiares y ex trabajadores de Oceanografía que demandan el pago de salarios caídos que –aseguran– desde hace seis años les adeudan, la empresa se comprometió a que solicitará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) el apoyo para instalar mesas de diálogo en Ciudad del Carmen, Campeche, –donde se localizan sus oficinas–, para atender este tipo de asuntos de los casos que pudieran estar pendientes .

Martina, esposa de un ex trabajador, señaló que se trasladaron a la capital del país porque las autoridades en Ciudad del Carmen ya no nos hacen caso . Indicó que su familiar trabajó durante más de seis años como personal de limpieza en la naviera, pero desde que cerró la compañía no les han hecho ningún pago de la liquidación .

Érika cuenta que su esposo tenía 16 años de antigüedad en Oceanografía; enfermó y lo descansaron, dijo. Cuando trató de reincorporarse a su labor, fue despedido con la promesa de darle su liquidación y no ocurrió así .

Las esposas de algunos de los trabajadores señalaron que sólo solicitan el pago de los salarios de ley. Comentaron que sus hijos dejaron de estudiar y comenzaron a trabajar desde pequeños para completar los gastos de la casa .

Pese a que es la tercera ocasión que se manifiestan esta semana en la Ciudad de México –donde según los inconformes es la oficina de Yáñez Osuna–, ninguna autoridad se ha acercado a atenderlos.