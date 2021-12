E

n toda la segunda mitad del siglo XX, los corporativos intelectuales discutieron sólo dos veces su relación con el poder. La primera, en 1972, si apoyaban o no al presidente Luis Echeverría y la segunda, en 1992, sobre el dinero público.

En una, salían de las matanzas de 1968 y 1971 y, aunque ahora parece absurdo, debatieron sobre la posibilidad de un golpe de Estado, sin reconocer que la guerra sucia contra los opositores se desataba desde la Presidencia. En la otra, sobre quién tenía derecho a financiar a sus dos revistas y encuentros, si la partida secreta de Carlos Salinas o una televisora privada que se mantenía de la misma discrecionalidad del jefe del Ejecutivo federal. La democracia nunca fue un tema. En los hechos, y no en los ensayos, no sólo los dos caudillos culturales, Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, flanquearon al candidato del PRI en 1988 en su gira por Tabasco, sino que avalaron, junto con Octavio Paz, el fraude electoral, al que llamaron bautizo democrático . Con el mismo argumento –la estabilidad– avalarían el resultado espurio de 2006. Además del dinero público, compartieron la versión mexicana del fin de la historia: bipartidismo, desregulación económica, evaluación gubernamental de unos expertos y no desde la sociedad; la democracia como un estado ahistórico, universal, de procedimientos, que adornaba la corrupción con los ropajes de lo moderno y lo occidental.