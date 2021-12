Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Sábado 18 de diciembre de 2021, p. 7

Divididos, con una estrecha mayoría (6-5), el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el acuerdo mediante el cual se determinó posponer de forma temporal el desarrollo del proceso de revocación de mandato a partir de las etapas subsecuentes a la verificación de las firmas y la entrega del informe que contenga el resultado de la verificación de las firmas de apoyo .

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, justificó los alcances: Obtener una solución jurídica. Queda claro que con los recursos que tiene el INE (este ejercicio) no se puede hacer como lo pide la ley .

Polémica determinación que fue repudiada por Morena, cuyo representante, Mario Llergo, acusó a los consejeros de hacer todo lo posible para torcer la ley e intentar, por todos los medios, hacer tropezar la revocación de mandato . Decisión que también recibió cuestionamientos de los propios consejeros, como Adriana Favela, quien advirtió que el INE no había explorado todas las alternativas para reducir costos y ajustar su presupuesto para seguir adelante.

Una postura contrastante con los consejeros que aprobaron la resolución. No se pueden sacrificar los candados que nos dan certeza y legalidad, planteó Jaime Rivera, quien explicó que lo más costoso del ejercicio es la capacitación de funcionarios de casilla, por eso es inviable continuar en enero, dado que hay que contratar personas. Ciro Murayama lanzó: No nos pidan que hagamos remedios de procedimientos. Aquí cumplimos la Constitución, no caprichos del gobierno en turno .

Sesión de un intenso cruce de acusaciones entre consejeros y representaciones partidistas, con respaldo de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano al acuerdo, ante el asedio que resiente el instituto.