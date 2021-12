No Way Home de Sony Pictures obtuvo el tercer total más grande para exhibiciones previas, sólo detrás de Avengers: Endgame (60 millones de dólares) y The Force Awakens (El despertar de la fuerza, 57 millones). Las vistas previas solían incluir nada más proyecciones nocturnas la víspera del estreno oficial, pero se han movido constantemente más temprano en el día. No Way Home comenzó a proyectarse en 3 mil 767 salas de cine en Estados Unidos y Canadá.

Spider-Man: No Way Home está logrando llenar los cines incluso cuando la variante del Covid ómicron ha llevado a cierres en la industria del entretenimiento, incluso de numerosos teatros de Broadway. Tan recientemente como la semana pasada, cuando West Side Story (Amor sin barreras), de Steven Spielberg, tuvo un estreno débil, la taquilla mostraba un resurgimiento irregular.

Pero mientras que algunos cinéfilos, en particular los de mayor edad, se han mostrado más reacios, los fanáticos más jóvenes y devotos de Marvel han demostrado resistencia a los desafíos de ir al cine en pandemia. Con No Way Home, los estrenos de Marvel conformarán cinco de los seis mejores del año, junto con Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos), Venom: Let There Be Carnage, Black Widow y Eternals (Eternos).