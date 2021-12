Enrique Méndez

Enviado. El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que, a tres años de su gobierno, el tipo de cambio del peso frente al dólar está prácticamente como al inicio de su mandato, es decir, la moneda no se ha devaluado, lo que no se veía desde hace mucho tiempo. Ofrezco disculpas por mi falta de modestia, pero es fruto del trabajo de todos y del apoyo de la gente .

Además, resaltó que si bien la inflación no se controla por decreto, sí es posible aplicar algunas medidas. Al respecto, insistió en que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, platicó con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelí, para que las empresas no abusen, no sean ventajosas , porque mientras ese indicador ha superado 7 por ciento, los precios se incrementaron entre 15 y 20 por ciento.

Durante su conferencia de prensa en Villahermosa, Tabasco, en el 37 batallón de infantería, argumentó que el alza en los productos es un fenómeno mundial y confió en que sea transitorio, porque sí afecta. No es nada más aumentar el salario, sino el poder adquisitivo, y cuando hay inflación, suben los precios y entonces se requiere más salario .