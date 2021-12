Al respecto, el otrora directivo de equipos como Pumas y el extinto Veracruz opinó que dicha solución “tal vez no fue la más acertada, pero quiero pensar que es con el buen propósito de fortalecer los planteles y no otro.

La pausa durante una temporada de la reducción de jugadores extranjeros en el futbol mexicano es comprensible por la pandemia y sus afectaciones económicas , señaló el ex directivo Mario Trejo; no obstante, consideró que existen otras formas menos perjudiciales de sanar las finanzas de los clubes .

Asimismo, estimó que hay otras maneras de obtener recursos, como la producción de jugadores. Estoy seguro que en las canteras de todos los clubes hay futbolistas que pueden llegar a tener buenas carreras, estar en selección nacional, e incluso ser material de exportación .

En ese sentido, indicó que “si los clubes invirtieran más en las fuerzas básicas podrían generar mayores ganancias a través de las transferencias de jugadores y seguirían impulsando el balompié mexicano, que es lo más importante.