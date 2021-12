Hernán Muleiro

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 18 de diciembre de 2021, p. 5

Los Mirlos vienen caminando en fila por la avenida México-Tenochtitlan, preparados para probar sonido en el foro Hilvana. La voz principal, Jorge Rodríguez, se presta a la entrevista, mientras el otro integrante fundacional, el guitarrista Danny Fardy Johnston, avanza con el resto del grupo hacia el escenario.

En la puerta, quieren comprar entradas, pero se agotaron; lo mismo sucedió en su presentación multitudinaria en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y seguramente volverán a terminarse en sus próximos espectáculos.

Jorge intenta explicar el fenómeno de forma pausada: “La mirlomanía empezó en los años 70, después del rock; popularizamos la cumbia instrumental, algo que algunos grupos mexicanos han retomado, como Sonido Gallo Negro. En Lima tuve relación con Los Doltons, de cruzarnos en diferentes lugares, no es que fuéramos amigos”.

El reconocimiento del público fue rápido, aunque no tanto el de los medios: “Al ser de Moyobamba, departamento de San Martín, en el Amazonas, los periódicos titulaban: ‘Los Mirlos vienen a Lima a intentar conquistar la capital’. Luego siguieron las giras fuera de Perú: “Nos recibieron muy bien en países como Uruguay y Argentina, donde filmamos la película Las vacaciones del amor, junto a Camilo Sesto. También en Colombia, país de gran tradición tropical. En México nos ayudó mucho Discos Gas, que editó el material del sello Infopesa”.

Jorge sonríe brevemente cuando le pregunto si han tocado en una fiesta privada como alguna vez Héctor Lavoe en casa de Pablo Escobar: Nos saludaban todos, desde los terroristas hasta la policía; como no nos metimos en política, tuvimos esa posibilidad. Yo me he sentido querido y seguro en todos lados .