Jueves 16 de diciembre de 2021, p. 35

En el acceso a la justicia también se incluye la posibilidad de revisar un expediente por vía digital: no es necesario acudir a un juzgado federal para revisar el juicio escrito. A los usuarios del Portal de Servicios en línea del Consejo de la Judicatura Federal sorprenderá la novedad en el acceso a los expedientes mediante el uso de la función cambiar vista a modo lectura. Esto facilitará la posibilidad de imprimir acuerdos y promociones, además de permitir una lectura de mayor facilidad.

Entre las muchas razones que hay para promover por vía digital los juicios federales (rapidez, ausencia de costos, ausencia de fotocopiado de demandas y promociones, etc.), está la preocupación del CJF para mejorar los modelos digitales que sin duda han funcionado para miles de usuarios.

Los juicios inusuales y sus costos

Guadalupe Margarita Ortiz Blanco*

En Mérida se promovió un juicio de amparo en contra del uso obligatorio del cinturón de seguridad; tal medida -afirmó el quejoso- atentaba contra el libre desarrollo de su personalidad. El juez le negó el amparo, porque la seguridad del quejoso y la de terceros justifica la obligación impuesta y el uso del cinturón no queda comprendido dentro de las decisiones de un individuo para determinar lo que quiere ser o para alcanzar sus metas .

En Monterrey se presentó una demanda de amparo en contra de la leyenda inserta en la licencia de conducir, porque el quejoso no se siente orgulloso de ser del Norte . El juez concedió el amparo para que las autoridades expidan otra licencia sin tal leyenda.

En CDMX un menor de edad solicitó amparo en contra del embargo de la casa habitación en donde reside con su familia; en un formato de lectura sencilla, el juez le dijo que sus padres tenían un crédito que pagar y negó el amparo.

En Guadalajara fue declarada improcedente una demanda de amparo que promovió un particular en contra de su vecino, a quien le dio el carácter de autoridad, porque no le permitía el acceso al jardín con su mascota.

En Oaxaca un niño pidió amparo en contra del cambio de adscripción de su padre, agente del ministerio público, porque esa decisión desintegraba a la familia y le provocaba un daño. El menor ganó el amparo.

Esto evidencia que una parte de la sociedad confía en el amparo y que es una herramienta de fácil acceso para buscar solución a problemas; aunque algunos deberían solventarse a través de otros medios. La promoción por medio de menores para resolver los problemas de sus padres puede ser vista como una manipulación o como una buena táctica jurídica (los menores tienen beneficios procesales adicionales): a algunos les funciona. Algo que pasa desapercibido es el costo que cada juicio implica para el Estado. El trámite de cada juicio no sólo incrementa los insumos necesarios para su tramitación (más papel, más personal, más capacidad digital, etc.), pero esto no puede limitar el acceso a la justicia. Más ahora que se busca en el juicio de amparo resolver problemas que hace unas décadas jamás se hubieran planteado por esa vía legal.

Teoría constitucional de los derechos humanos del juez federal Manuel Víctor Racine Salazar (edit. Troispublient, México) es un libro que presenta un recorrido histórico y conceptual sobre uno de los puntos centrales en la vida mexicana: los derechos humanos. No sólo aclara conceptos básicos (no es lo mismo un derecho humano que un derecho fundamental ni su garantía legal) también esclarece que los mismos deben ser protegidos incluso por particulares. Esto derivado de la desigualdad entre sectores sociales con diferentes capacidades reales y legales; a grado tal que legalmente se permite reclamar sus actos mediante el juicio de amparo.

