Afp, Reuters, Sputnik y Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 16 de diciembre de 2021, p. 14

Washington. La pandemia de Covid-19 en América claramente fue peor este año tras registrarse el triple de infecciones y muertes en comparación con el anterior, corroboró ayer la Organización Panamericana de la Salud (OPS), por lo que buscará preparar a los países de la región este 2022 en el refuerzo de sistemas y herramientas para frenar la propagación del virus.

Al evaluar el segundo año de la pandemia, Carissa Etienne, directora de la OPS, reportó en conferencia de prensa remota que en este lapso más de 98 millones de personas padecieron Covid (más de un tercio de las reportadas a escala global) y más de 2.3 millones murieron por el virus en el continente (una de cada cuatro en el mundo).

La semana pasada se confirmaron 926 mil casos nuevos, 18.4 por ciento más respecto a la anterior, con resurgimiento de infecciones en Estados Unidos y Canadá.

Destacó que se han administrado más de mil 300 millones de vacunas en el continente, cuando en los primeros meses no se contaba con ninguna dosis. Si bien el despliegue de vacunas no ha sido tan rápido o con tanta paridad como nos hubiese gustado, hoy 56 por ciento de las personas en América Latina y el Caribe han sido totalmente vacunadas .

Sistemas sanitarios a prueba

Los hospitales se vieron con grandes exigencias, los medicamentos e insumos fundamentales están con números bajos de existencia y nuestros sistemas sanitarios fueron puestos a prueba como nunca antes. Pero si bien este ha sido un año aleccionador, hemos aprendido lo que necesitamos para controlar el virus, y gracias a las vacunas contra el Covid-19 hemos protegido a decenas de miles de millones de personas .

Etienne resaltó que de los 51 países y territorios de la región, 32 ya alcanzaron la meta fijada por la Organización Mundial de la Salud de tener 40 por ciento de cobertura de vacunación para finales de 2021. Haití, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Guatemala, Guayana Francesa, Santa Lucía y Montserrat tienen tasas por debajo de 30, pero espera que se incremente en las siguientes semanas.