Y ahí empezó el sabotaje de ese encuentro presencial en el CIDE entre las nuevas autoridades, la intermediación del Conacyt y los estudiantes. De dónde viene ese sabotaje es la gran pregunta , indicó, tras señalar que hubo acuerdo para que al encuentro fueran alumnos, maestros y medios de comunicación. E incluso firmé la carta (de no represalias) y la difundí en todos los medios .

Cuando se canceló el diálogo, agregó, “dije ‘aquí hay mano negra, deseos de sabotear, esto no tiene nada qué ver con el discurso de los estudiantes’. Es donde empecé a ver que una cosa son estos representantes de la asamblea y otra los estudiantes del CIDE. Los representantes no se presentaron y determinaron traer una mesa (frente a la sede del Conacyt), un show mediático, que fue donde salió lo del (movimiento del) 68”.

Lo anterior, en referencia a opiniones de intelectuales que compararon lo ocurrido en el CIDE con el movimiento estudiantil de 1968, lo que consideró una falta de respeto, es inadmisible desde el punto vista ético estar invocando este tipo de eventos históricos que han causado tanto dolor , y comparar con un dictador (Hitler) al presidente Andrés Manuel López Obrador, que no va a ser fácil repetir en la historia de este país y del mundo, es una miopía, es una deshonestidad intelectual .

Álvarez-Buylla destacó que el pliego petitorio presentado por el grupo de representantes no tiene una sola demanda estudiantil y hay una falta de claridad de la representatividad , por lo que insistió en que se debe impulsar que participen todos los estudiantes y académicos, para que se escuchen sus voces, porque el llamado es a que no haya prejuicios y a que ejerzan sus derechos en paz, tranquilidad y libertad, pero sin coartar las libertades de otros estudiantes o académicos que a lo mejor no están de acuerdo con que el CIDE cierre sus puertas .