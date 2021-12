Micher argumentó que como quedó aprobada, implica un impacto presupuestal diferencial a la Federación y deja sin responsabilidad a las entidades federativas.

Damián Zepeda (PAN) acusó en el pleno: esto no es una fe de erratas, es cambiar la ley aprobada, lo que es ilegal. No puedes decir que es un error de impresión y quieres eliminar dos párrafos completos. No es en esta palabra, este acento, y la imprimieron mal. No, estás diciendo que Hacienda no quiere que haya presupuesto .

Verónica Martínez (PRI) señaló: hoy no tuvimos reunión previa de la Mesa Directiva, por lo cual este asunto no se trató; nos metieron el gol mandándolo directo; lo que proponen es un acto ilegal .