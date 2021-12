Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Jueves 16 de diciembre de 2021, p. 7

El Senado de la República cerró ayer el periodo ordinario de sesiones con una confrontación en tribuna entre Morena y el Grupo Plural, en el que hubo calificativos de traidores, luego del reclamo airado de Germán Martínez Cázares al coordinador morenista, Ricardo Monreal, por no haber incluido a ninguno de los cinco integrantes de ese grupo en la Comisión Permanente.

Hay quienes quieren ser presidentes de México y no tienen ninguna estatura para cumplir su palabra política , sostuvo Martínez, quien reclamó que las bancadas de PT y PRD no cuentan con cinco miembros, pero sí tendrán un lugar en la Permanente. Reprochó a Monreal que no le haya notificado del acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el que se nombró a los 18 senadores que integran ese órgano del Congreso.

De inmediato, Monreal subió a tribuna para rechazar los señalamientos y advertir: no se vale poner en duda mi palabra con argumentos frívolos . Leyó el acuerdo por el que se aprobó crear el Grupo Plural, que creó Martínez al dejar la bancada de Morena, el cual establece que sus cinco integrantes no tendrán acceso a puestos de la mesa directiva ni en ningún otro órgano del Senado . Recordó que en la Jucopo tienen voz, pero no voto, y hablan ante la tribuna del Senado en más ocasiones que el grupo mayoritario.