Laura Poy y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 16 de diciembre de 2021, p. 6

El presidente Andrés Manuel López Obrado dijo que sería positivo que el PRI rectificara su posición ante la iniciativa de la reforma eléctrica: eso ayudaría más que mil pronunciamientos de que son revolucionarios, que son centristas; hechos, no palabras .

En México, dijo, se viven momentos de definición, y votar contra la reforma eléctrica es hacerlo contra el pensamiento y la acción que llevó a la práctica Adolfo López Mateos, del PRI, quien nacionalizó la industria eléctrica. Si votan en contra estarán traicionando los orígenes de ese partido. Es traicionar a Lázaro Cárdenas, a Adolfo López Mateos y mantener como jefe político y moral a Carlos Salinas de Gortari.

En conferencia matutina en Palacio Nacional, señaló que no se descarta que el ex gobernador de Baja California Jaime Bonilla pueda integrarse al gobierno federal, pero afirmó que en los próximos días no habrá cambios en el gabinete.

Vamos a esperarnos. Jaime Bonilla ha ayudado mucho al movimiento democrático en Baja California y es senador con licencia; tiene esa opción, y también puede apoyarnos en el gobierno federal , indicó.

El mandatario también expresó su rechazó a la práctica del moche entre gremios de la construcción, la que consideró “indebida, ilegal, porril, que tiene que ver con sindicatos y líderes charros, que extorsionan. Se pelean entre ellos los contratos o ponen condiciones a las empresas constructoras: ‘me tienes que dar tanto’ o ‘yo te vendo la grava’, aunque no sea de la calidad que se necesita”.