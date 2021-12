Al reiterar que durante el periodo neoliberal la democracia fue sólo un choro mareador señaló que todos quienes estén a favor y en contra deberán prepararse para la consulta.

Lamentó que sus opositores magnifiquen, por desesperación , sus posicionamientos, como cuando afirmaron que el acuerdo relacionado con las obras era un golpe de Estado, aunque lo positivo del asunto es que se están quitando la máscara.

Manifestó que en Facebook una usuaria puso una fotografía de Javier Sicilia, cuando el escritor encabezó una marcha de Morelos a la Ciudad de México y, a la distancia, la joven escribió: qué engaño tan grande, o sea, cómo me equivoqué .

Pero López Obrador, al contrario, dijo que él no se equivocó porque siempre sintió falso a Sicilia, quien recientemente señaló que la concentración en el Zócalo en la cual el mandatario dio un informe por tres años de gobierno fue una imagen hitleriana.

El mandatario trajo a colación el episodio cuando en tiempo de campaña el escritor besaba a todos los candidatos, como muestra de hermandad, de fraternidad.