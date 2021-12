U

n conocido comentarista de la fuente financiera publicó un artículo con este angustiante título: El gobierno se resquebraja . Hace una reseña de los choques internos del equipo del presidente López Obrador que, efectivamente, a veces ocurren, como en todos los gobiernos y empresas privadas. En pleno resquebrajamiento , sin embargo, ha hecho dos movimientos importantes: colocó a su entonces subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez Ceja, como gobernadora del Banco de México, y a Graciela Márquez Colín, su ex secretaria de Economía, como presidenta del Inegi. Ya antes había designado a Jesús de la Fuente Rodríguez como presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Banxico e Inegi son posiciones transexenales, lo más probable es que Andrés Manuel seguirá haciendo sentir su influencia después de 2024, aunque dice que se aislará en la Quinta de singular nombre. Apagará su Iphone 13 y no recibirá llamadas de nadie. Escribirá un libro sobre uno de sus temas favoritos, el neoliberalismo; hará ejercicio y llevará la vida de un hombre de familia sin las presiones y ausencias que impone su actual responsabilidad. Volviendo al tema del supuesto resquebrajamiento , tal vez escapó al análisis del alarmado colega tomar en cuenta una circunstancia: ¿será parte del estilo de gobernar de López Obrador mantener en continua tensión a los miembros de su equipo? No se ve que intente detener los golpes bajos y las zancadillas mientras no lo afecten. La ex secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, ahora presidenta del Senado, se queja de que su trabajo fue desvalorizado por personajes cercanos a AMLO, incluso tiene una grabación. En esas truculencias, otros, como Jesús Ramírez Cuevas, saca ventaja de su cercanía al Presidente. Cuando se pasan de la raya, el mandatario prescinde de sus servicios. Un estilo de gobernar que ya describía en su tiempo Sun Tzu en su libro El arte de la Guerra. Amilpas.

Cambio en el Inegi