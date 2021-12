Reuters

Periódico La Jornada

Jueves 16 de diciembre de 2021, p. 25

Cabo Haitiano., Socorristas haitianos han encontrado 61 cadáveres en el lugar de la explosión de un camión cisterna en la ciudad de Cabo Haitiano, informó ayer un alto mando del cuerpo de bomberos, quien añadió que la tragedia se agravó por el intento de los residentes de abrir el vehículo para sacar el combustible que transportaba. La explosión que ocurrió el lunes por la noche redujo a carbón fachadas de casas, tiendas cercanas y destruyó coches y motocicletas. Todo comenzó cuando el camión cisterna volcó, accidente que, según testigos, se produjo debido a que el conductor maniobró para no embestir a un motociclista. Una emisora de radio haitiana citó a un funcionario local que ubicó en 75 el número de fallecidos, pero el recuento oficial, incluyendo a los que murieron en el principal hospital de la ciudad, no estaba claro porque los médicos no han completado el procedimiento de identificación.