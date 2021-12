La universidad atraviesa por una situación financiera complicada, producto de un presupuesto deficitario que no nos permite cubrir todas las prestaciones salariales , dijo.

En entrevista telefónica, indicó que este miércoles, acompañado por el ex rector Alfredo Femat Bañuelos –actual diputado federal por el Partido del Trabajo–, tuvo una reunión a puerta cerrada en la Ciudad de México con Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior, con la intención de obtener recursos federales para saldar el adeudo.

Ibarra Reyes explicó que la decisión de sólo pagar por ahora 50 por ciento de aguinaldos y los treintaiunavos días se tomó por sensibilidad y para atenuar las carencias de los afectados.

Lo más fácil pudo ser decir que no se tiene o que se pagará 100 por ciento cuando tengamos los recursos, y mejor decidimos hacerlo así, ir cumpliendo, hacer el esfuerzo, darles algo de lo que les corresponde para que cubran sus gastos navideños o hasta sus deudas. Pero seguimos acá, gestionando, porque no es un tema de no tener la voluntad, sino de deficiencia presupuestal , recalcó.

Añadió que este jueves acudirá también a pedir apoyo a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.