Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 16 de diciembre de 2021, p. 27

Xalapa, Ver., Veintiséis alcaldes electos de diversos partidos, excepto de Acción Nacional (PAN), abandonaron a los institutos políticos que los llevaron al triunfo para sumarse a las filas de Morena. Los nuevos munícipes asumirán el cargo el primero de enero de 2022.

Esteban Ramírez Zepeta, delegado estatal de Morena en Veracruz, presentó ayer a 18 presidentes municipales de la zona centro que se sumaron a su partido, a quienes hay que agregar a ocho que lo hicieron el martes en la zona norte de la entidad.

Ramírez Zepeta dijo que en la pasada elección Morena y sus coaliciones con los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) ganaron 99 alcaldías y en días recientes se han sumado 26 alcaldes electos.

Adelantó que el próximo viernes en Coatzacoalcos actualizarán cifras, con nuevas adhesiones en el sur del estado.

Estamos trabajando para integrar más de dos tercios de los ayuntamientos a Morena, siempre siguiendo los principios de nuestro partido: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo , dijo.

Ramírez Zepeta hizo énfasis en que, aunque las puertas de su partido están abiertas para todos, se reservan el derecho de admisión para evitar integrar a sus filas a personas que no cumplan con los principios de ese instituto político.