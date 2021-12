Reuters

Periódico La Jornada

Jueves 16 de diciembre de 2021, p. 9

Kim Kardashian ha superado un obstáculo clave en su intento poco convencional de convertirse en abogada.

La estrella de la telerrealidad y empresaria dijo el lunes en Twitter (https://twitter.com/KimKardashian/ status/1470395139424088066) que había aprobado el examen de estudiantes de derecho de primer año de California, prueba de un día de duración que se exige a los aspirantes a abogados en ese estado que no recorren el camino tradicional de asistir a una escuela de derecho acreditada.

“Omfggg, pasé el examen de abogados de primer año!!!!”, escribió a sus 70.7 millones de seguidores y acompañó la publicación con fotos de ella posando con una prenda azul brillante. Para cualquiera que no conozca mi trayectoria en la escuela de derecho, sepa que esto no fue fácil, ni me lo dieron .

Aprobar el examen (conocido como baby bar) significa que Kardashian puede continuar sus estudios en derecho y podrá hacer la prueba final para ser abogada.