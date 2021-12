Ante la llegada inminente de las fechas en que la banda se presentaría, decidió anunciar que el tecladista ya no estaría con ellos, aunque continuaría colaborando con The Horrors en la producción de su música. Así que regresar y tocar como una agrupación de cuatro miembros, no fue tan complicado como uno hubiera pensado. De hecho estuvo bien, pudimos encontrar la manera de trabajar muy rápido , contó el vocalista Faris Badwan, en entrevista.

Los sencillos Lout y Against the blade, ya disponibles en plataformas de streaming, son resultado de esa experiencia, y de lo que ahora llama la atención de los músicos. Los temas surgieron durante el aislamiento derivado de la pandemia. Me gustó porque el confinamiento nos forzó a trabajar de manera remota, pues no lo habíamos hecho antes. Hacerlo de esa manera tiene sentido, no sólo por cómo es la vida durante la pandemia, sino por cómo es en general. La gente vive en diferentes lugares, así que tiene sentido hacer música así cuando estás lejos de los demás , expresó Faris.

La nueva música de The Horrors también tiene que ver con los sonidos que a la banda le interesan en la actualidad. Creo que incluso sin la pandemia se sintió para nosotros como un buen momento para explorar un sonido más agresivo y pesado. La principal regla, e incluso el resultado algo violento, era lo que nos parecía emocionante al momento , puntualizó.

A diferencia de la música, la estética de The Horrors se ha mantenido más o menos estable desde sus inicios. “Para mí, no hay diferencia entre estar en el escenario y la vida cotidiana. Cuando la banda empezó no tuvimos que crear un look o algo, es parte de quienes somos como personas, así que es algo más natural”.

Ese aspecto de The Horrors está inspirado en expresiones que a los músicos también llaman la atención, pero además tiene que ver con cómo se proyecta lo musical a través de otros medios. Encuentro el arte visual muy inspirador y me encanta la creatividad en todas sus formas. Amo la pintura, me gustan las películas y siempre estoy absorbiendo nuevas cosas, pero la forma en que vestimos es un reflejo de la música que escuchamos , dijo Faris.

Con un año nuevo en puerta, la banda trabaja en terminar las canciones de su próximo álbum. Nada es seguro por el momento, sólo podemos seguir haciendo música y las cosas que amamos como banda. Obviamente, me encantaría salir de gira el próximo año, lo extraño, pero también he pintado mucho y lo he disfrutado mucho , añadió.

Además de sus proyectos con The Horrors, Faris Badwan tendrá una exhibición de pinturas en el Reino Unido para febrero. Lout y Against the Blade ya se pueden escuchar en plataformas.