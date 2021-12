A

gregando a sus graves dificultades político-electorales domésticas, la política exterior de Estados Unidos (EU) encuentra dificultades ante la dinámica multipolar en la proyección económica y militar de China y Rusia que debilita su capacidad para gravitar sobre la enorme fluidez geoestratégica del liderato eurasiáticol, con una población brutalmente agredida en lo militar y económico por las guerras antiterroristas.

Una investigación sobre esas guerras del Instituto Watson, de la Universidad Brown, calcula los costos en 8 billones de dólares y cerca de 900 mil muertos civiles bajo bombas y balas de EU en Afganistán, Irak y Siria, pero si se conjuntan las cifras de muertos a nivel regional, serían de mayor volumen. Refiriéndonos a sus expresiones a nivel mundial se contabilizan bajo un enorme conjunto de rótulos (guerra contra el narcotrafico, contra el crimen organizado, Plan Colombia, Iniciativa Mérida, entre otros) utilizados en las masacres en curso, la mortandad aumenta.

El lunes 13 The New York Times informó sobre estas guerras, mientras desde el sitio Common Dreams, Medea Benjamin, del Grupo Code Pink, recordó que EU acaba de celebrar los derechos humanos con bombo y platillos (por no decir con bombas y balas) en una Cumbre de Democracias convocada por Biden, la cual excluyó a China y Rusia, sin que nadie sepa ¿quién va a juzgar a Biden ante los muertos civiles en Siria por los bombardeos y ametrallamientos vía drones que ordenó poco después de asumir la presidencia imperial?