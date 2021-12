a belleza de lo descrito por el profeta Isaías ha sido capturada por el pintor cuáquero Edward Hicks, en su cuadro de 1833 The Peaceable Kingdom. En el primer plano de la pintura se representa la arrobadora escena de los animales depredadores en apacible convivencia con quienes antes eran sus presas. Plasmó a infantes entre fieras, en quietud y disfrute mutuo. En el segundo plano es posible apreciar al predicador cuáquero William Penn, fundador de Pensilvania, estableciendo un pacto de convivencia pacífica con nativos americanos. Hicks quiso mostrar que era posible hacer realidad la visión de Isaías, ya que fue contrastante el trato dado por los cuáqueros a los pobladores originales con el que éstos padecieron debido a la belicosidad y ambición de otros colonos cristianos partidarios de la guerra ( https://www.brooklynmuseum.org/ opencollection/objects/610 ).

Lo natural es que los valles sean planos y las montañas elevadas y altas. Contradictoriamente, para el profeta que vislumbra el reinado de un Mesías contrario a los deseos de dominación bélica, es necesario amontañar los valles y allanar los montes y colinas. Lo que es insólito en el orden geográfico, es, por así decirlo, naturalizado en el reino al revés cumplimentado en Jesucristo. Isaías remata su expectativa al decir que es necesario que el terreno escabroso se nivele y se alisen las quebradas . Un camino escabroso es desigual, lleno de tropiezos y estorbos , mientras uno quebrado es tortuoso, con altos y bajos . En la utopía materializada de Isaías, ¡lo torcido y desigual es recto y terso!

En el mismo capítulo 40, Isaías describe el poder divino como antítesis del sojuzgamiento y la rapacidad: Miren, el Señor omnipotente llega con poder, y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña; su recompensa lo precede. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos; los lleva junto a su pecho, y guía con cuidado a las recién paridas (ver­sículos 10-11). Este pastor es opuesto a los pastores que se sirven del rebaño, denunciados por Ezequiel, quienes no fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida; no van por la descarriada ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado: ¡por falta de pastor! Por eso están a la merced de las fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas (34:4-6). Los pastores/lobos languidecen frente al pastor/cordero que con ternura apacienta y guía al pueblo lacerado (Juan 10:11-18).