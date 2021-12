Al grito de los migrantes no somos criminales, somos trabajadores internacionales y de alerta que camina, la lucha del migrante por América Latina , se unieron a la manifestación que ya se desarrollaba en el lugar. Enfatizaron que migrar no es un delito.

En respuesta, el INM reiteró el mismo ofrecimiento que les hizo hace 53 días: otorgar visas humanitarias a quienes formen parte de grupos vulnerables de la caravana o a los que hayan iniciado su trámite de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Aunque no aclaró a qué se refiere con grupos vulnerables .

Luego de un día de reposo, los integrantes de la caravana migrante se volvieron a movilizar. La tarde de ayer protestaron en la sede del Instituto Nacional de Migración (INM) para demandar que no se continúe criminalizando al contingente, una reunión con funcionarios federales y que se resuelva su situación migratoria en México.

Irineo Mujica, coordinador de la caravana y dirigente de la organización Pueblo Sin Fronteras, afirmó que esperan una respuesta del gobierno federal, pero hasta ahora no se ha dado comunicación.

Hay un silencio total. No sé si es por vergüenza, porque realmente son inhumanos o porque no nos ven como seres humanos. Estábamos dando un tiempo a que el gobierno sea responsable y busque la manera de solucionar esta situación, pero si no nos escuchan iremos al Zócalo o a la Secretaría de Gobernación, haremos huelga de hambre o cerraremos calles. Haremos lo que tengamos que hacer para que se nos escuche , dijo.

Los manifestantes también protestaron por la responsabilidad de las autoridades en el accidente de la semana pasada en Chiapas, cuando un tráiler que transportaba a más de 166 migrantes se volcó, dejando hasta ahora 56 personas fallecidas.

La caravana salió el 23 de octubre de Tapachula, Chiapas, con poco más de 2 mil personas. Pese a los intentos del INM por desarticularla, la noche del domingo llegó a la Ciudad de México, tras 50 días de recorrido. En la capital permanecen refugiados en la Casa del Peregrino y prevén estar por varios días.

En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que ha dado seguimiento y atención a la situación de las personas de la caravana. Confirmó que este miércoles se realizará una reunión entre la presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra, y representantes de los migrantes.