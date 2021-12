La pérdidas en 2020 son superiores a 4 mil millones de pesos para Capufe. Con las tomas de casetas se financia a grupos criminales y del narcotráfico.

La sesión se prolongó por casi 10 horas, ya que se decidió desahogar lo más posible de una abultada agenda, ya que el periodo ordinario cierra hoy, con muchos pendientes, entre ellos el nombramiento de los 18 magistrados electorales locales, el consejero de la Judicatura Federal, magistrados de tribunales agrario, administrativos e integrantes de órganos descentralizados, así como las iniciativas para prohibir el matrimonio infantil.

“Tenemos un cúmulo de nombramientos que queremos hacer con mucho cuidado y actuar con responsabilidad. Por eso no vamos ahora a meter a los legisladores a horas inhumanas, a jornadas inhumanas de 24 horas, todo por sacar ese mismo día lo que no pudimos hacer en tres meses. No, vamos a hacerlo racionalmente, comentó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal.