Tenemos que ver las cosas de fondo, no es que sea el o la más popular, que porque es bueno, sino la trayectoria y preparación. ¿De qué sirve un candidato o candidata muy popular que cuando llega al gobierno despedaza un municipio, un estado o el país , aseveró el dirigente del PRI.

En tanto que en Oaxaca y Quintana Roo, dijeron, continúan los diálogos, aunque no descartaron posibles acuerdos bilaterales entre dos de los tres partidos para alcanzar una candidatura. En caso de decidir una alianza tripartita o de dos instancias políticas, tendrían hasta el 2 y 7 de enero, respectivamente, para presentarla.

Tenemos la confianza plena de que podremos ganar y vamos a trabajar para ganar la mayoría de estas elecciones , apuntó el líder del PRD.

Cortés, por su parte, expresó que la selección de los candidatos se basará también en la persona más competitiva y fuerte, que surja de alguno de estos tres partidos, para encabezar el gobierno de coalición .

Los dirigentes confiaron en la fortaleza de la Coalición Va por México como un contrapeso al gobierno de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, que aseguraron no ha dado resultados , sin crecimiento económico, ni desarrollo, y con altas tasas de inseguridad y violencia.

Moreno censuró que Movimiento Ciudadano no participe de la alianza. No está de lado de México, no quiere el cambio, porque al final del camino se hubiera sumado a la coalición en 2021. Hoy lo que hacen es pulverizar el voto o tratar de dividirlo en las elecciones. Le están haciendo al esquirol de Morena .

Cuestionados sobre la aspiración del priísta a la presidencia de la República, éste dijo que en el PRI hay muchos cuadros para ese cargo; mientras Cortés y Zambrano señalaron que no hay que adelantar tiempos.