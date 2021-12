P

or esta fechas, pero 23 años atrás, priístas y panistas, tomados de la mano, aprobaron la ilegal deuda del rescate bancario de 1995 y se la endilgaron a cuando menos tres generaciones de mexicanos, lo que constituyó no solo un crimen, sino un delito de lesa patria. Desde entonces, del erario ha salido más de un billón de pesos para pagar el eterno adeudo del Fobaproa-Ipab y aún resta una cantidad similar para saldarlo, si es que algún día se logra, en lo que constituye uno de los más grandes atracos a la nación, mientras los políticos y banqueros responsables se mantienen impunes.

Con el correr de los años, la pretensión de los prianistas (gobiernos, partidos políticos, legisladores y banqueros) ha sido enterrar este delito, pero tan brutal resultó el atraco cometido que les ha resultado imposible. Por eso vale la pena recordar cómo se cocinó el asalto a la nación, con el pretexto de rescatar a los barones del capital. Así, se retoman algunos pasajes de tan negra efeméride, publicados en este espacio. Va, pues.

El 9 de diciembre de 1998 Felipe Calderón, entonces presidente nacional del PAN, aseguraba que su partido no votará a favor de la propuesta oficial sobre el Fobaproa . Ese día, la directiva panista sostuvo dos reuniones –en una de ellas estuvo presente el gobernador de Guanajuato, Vicente Fox, y el ex candidato presidencial Diego Fernández de Cevallos– con los dirigentes de sus fracciones parlamentarias, en las que determinaron no aprobar ni un centavo para el servicio de la deuda del Fobaproa .

Un día después, por la mañana, Felipillo reiteraba que su partido no votará en la Cámara de Diputados el Fobaproa , y aseguraba que el problema bancario y financiero es producto de la ineptitud gubernamental que ahora implica causar un daño irreversible para muchas generaciones; se desecha por improcedente la iniciativa y pretensión de Ernesto Zedillo de convertir a deuda pública los pasivos del Fobaproa. ¡No al Fobaproa! .

Por la noche del 10 de diciembre de 1998 se conoció que el PAN “llegó a un acuerdo con el Ejecutivo en torno al Fobaproa (lo que fue negado tajantemente por Calderón) y los priístas “apuestan a que Medina Plascencia maneje bien la situación al interior de su bancada y el dictamen que crea el Ipab se aprueba el 12 de diciembre. Parte del acuerdo PAN-gobierno era no difundir la concertacesión, pero un gobierno presionado y un PRI desesperado se encargaron de filtrar el convenio, negociado en el Club de Banqueros”.