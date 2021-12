El presidente de la Consar, Iván Pliego Moreno, informó a finales de noviembre que la Junta de Gobierno había autorizado las comisiones que aplicarán las Afore en 2022. Para ocho Administradoras se autorizó una comisión de 0.57% sobre los saldos administrados, mientras para la Afore Pública se aprobó 0.53%, y una (Coppel) está pendiente . Añadió que el promedio de comisiones disminuyó de 0.808% a 0.566, lo que representa una reducción histórica de 23 puntos base . El presidente de la Consar, quien apenas tomó posesión en septiembre, se pasó de optimista. Tres Afore recurrieron al amparo –Coppel, Sura y Azteca– y el juez primero de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, Rodrigo de la Peza, les otorgó la suspensión provisional con efectos generales, es decir, protege también a las que no se ampararon –Citibanamex, Inbursa, Invercap, Pensionissste, Principal, Profuturo y XXI Banorte–. Asimismo, resolvió que no procede el parámetro utilizado para calcular las comisones, que consiste en promediar las que cobran en Estados Unidos, Colombia y Chile.

a 4T sigue teniendo un freno poderoso en el Poder Judicial y el gobierno paralelo compuesto por organismos autónomos. Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación descarriló el acuerdo –conocido como decretazo– emitido por el presidente López Obrador por el cual se consideran asunto de interés público y de seguridad nacional obras como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, el Transístmico y la refinería de Dos Bocas. La intención, dijo en su momento Palacio Nacional, es que no las boicoteen con chicanas judiciales. En la lista de notificaciones de la Corte publicada ayer aparece una que, en parte, dice lo siguiente: Es procedente la suspensión para que se suspendan (sic) todos los efectos y las consecuencias del acuerdo impugnado que deriven en catalogar la información detallada en éste como de interés público y/o seguridad nacional, sin cumplir con los supuestos que las leyes respectivas prevén para ese efecto . Esto significa que las autoridades deberán justificar los casos en que se quiera mantener en reserva la información. La controversia constitucional fue promovida por el INAI –Instituto Nacional de Transparencia–. No es un fallo definitivo.

Meade toma otro empleo

El Grupo Comercial Chedraui, con el voto favorable de la mayoría de sus accionistas, incoporó a José Antonio Meade al consejo de administración. Ocupará el lugar que dejó María Novales Flamarique. En opinión de los socios, el ex candidato priísta a la Presidencia de la República y ex secretario de Hacienda cuenta con la experiencia, capacidad y prestigio profesional para desempeñar sus funciones libre de conflictos de intereses y sin estar supeditado a intereses personales, patrimoniales o económicos. Meade está siguiendo la ruta del ex presidente Ernesto Zedillo, quien ha acumulado varios empleos en el sector privado. También forma parte de los consejos de administración de los grupos HSBC Holdings y Alfa.

Ombudsman Social

Asunto: las reservas de Banxico

Escribo sólo para recordarles a todos que cuando Enrique Peña Nieto –y Agustín Carstens– tomó control del Banco de México, los fondos disponibles eran de 197 mil millones de dólares. Cuando se fue dejó 172 mil millones. Es decir, saqueó aproximadamente 25 mil millones, que no son cualquier baba de perico. Y a Carstens –primero en evacuar el galeón peñanietista en hundimiento– lo premiaron con un puesto internacional. La cúspide del cinismo. Ahora que viene un nuevo cambio, el neoliberal Alejandro Díaz de León –afortunadamente– deja nuevas cuentas. El punto es que no hay que olvidar que las reservas internacionales ya estuvieron, hace 12 años, en el nivel al que regresaron.

Ricardo Castillo Mireles, San Miguel Allende

R: Y siguen creciendo, estimado Ricardo. Ayer el Banco de México reportó que en la semana que terminó el 10 de diciembre, se registró un aumento de mil 448 millones de dólares. Así, su saldo al cierre de la semana ascendió a 201 mil 441 millones de dólares.

Twitterati

Ahi viene la Oferta Maestra . José Antonio Meade se integra al consejo de administración de Chedraui.

Escribe @Mike_Oviedo

