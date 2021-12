Pide refuerzo de vacuna Pfizer para su madre de la tercera edad

octora Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México: debido a enfermedades vasculares, mi madre, habitante en la alcaldía Miguel Hidalgo, una ciudadana de la tercera edad que vive postrada y de la que me hago cargo como cuidador, no puede recibir la dosis de refuerzo de AstraZeneca, por lo que solicitamos amablemente asignar la vacuna Pfizer que mostró no tener complicaciones en la paciente.

Hasta ahora nadie ha podido darnos una respuesta satisfactoria en los canales que existen para atender a la ciudadanía, por ello hacemos pública la solicitud.

Comprendo la complejidad de la logística de vacunación y la razón por la cual la vacuna Pfizer se aplica a los menores de edad; sin embargo, también mi madre necesita el refuerzo con esa vacuna, debido a su estado de salud, el cual no deseamos se agrave o ponga en riesgo su vida.

Los ciudadanos no podemos decidir entre opciones adversas: Covid-19 o una crisis vascular, habiendo una posibilidad con la vacuna Pfizer. Agradecería mucho la atención a esta carta. (C. Isabel García Ibarra, los datos están en Locatel y en buzón del Twitter @Claudiashein)

Alfonso Bautista García

Solicitan apoyo para la UAGro

Presidente Andrés Manuel López Obrador, maestra Evelyn Salgado Pineda, gobernadora del Guerrero; a los universitarios de todo el país: nuestra orgullosa Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) ha estado, desde que surgió hasta hoy, en constante transformación y al servicio de su pueblo. Dos lemas lo comprueban: el primero, Universidad-Pueblo", y el actual, "Universidad de calidad con inclusión social .

Necesitamos su apoyo hoy y siempre para seguir en esta ruta y con esa visión por el bien de todos los guerrerenses y de nuestro país.

Jorge Luis Abarca Hernández, catedrático de la Escuela Unidad Académica Preparatoria 6 de la UAGro

Señala desdén al asunto de pensiones dignas

El golpe más letal del modelo neoliberal, que cimbra la médula de la estructura social, es la privatización de los fondos de retiro de los trabajadores y las pensiones; aquí, el gran despojo son las leyes de 1997, IMSS, y 2007 del Issste. Dramático es que el asunto se sigue relegando casi al olvido y no hay señales de que se quiera un trato a fondo.

En la Oficina de Atención Ciudadana, con la clave 20191206CAMIDD, entregué en diciembre de 2019 una propuesta de política económica para regresarnos la administración de los recursos de los trabajadores, hoy 5, 1 billones de pesos e invertir en la economía real; esto lo canalizaron a la subdirección del Issste, nada que ver, ni siquiera se leyó la carta justificación. Luego, con la clave 20211123CAMIOS, solicité en justicia, no por esta ley trucada, mis recursos y una pensión digna pues ya no me pude contratar de manera formal y cotizar.