Assange no robó documentos secretos estadunidenses. La ciudadana de ese país, Chelsea Manning, lo hizo. Él los publicó y en Australia recibió el Premio Walkley por ello , subrayó. Es australiano y no violó ninguna ley de este país , subrayó.

Joyce pubicó una columna de opinión en varios diarios australianos titulada No conozco a Julian Assange y asumo que no me caerá bien, pero tiene derecho a la justicia, en la cual argumentó que las autoridades deben juzgarlo por el crimen que supuestamente haya cometido en territorio británico o enviarlo de vuelta a Australia.

El texto reslató que, como individuo, Assange te puede gustar o puedes despreciarlo”, pero se deben respetar sus derechos. Nunca me he reunido con él y, que conste, no lo respeto. ¿Dónde estaba este individuo cuando supuestamente estaba violando la ley estadunidense por la que Washington busca ahora su extradición desde Londres? , escribió en su columna, publicada en diarios como The Sydney Morning, Herald y The Age.

El pronunciamiento de Joyce, quien se encuentra en cuarentena en Estados Unidos tras dar positivo a Covid-19, se conoce cuatro días después de que el Tribunal de Apelaciones de Reino Unido reactivó el proceso de extradición al revertir el veredicto de un tribunal de primera instancia, que consideró que había motivos de salud y un alto riesgo de suicido para el acusado en caso de que el proceso saliera adelante.