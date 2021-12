▲ La Cámara de Representantes aprobó ayer solicitar al Departamento de Justicia formular cargos criminales contra Mark Meadows (en imagen de archivo), quien fue jefe de gabinete de Donald Trump, por su rechazo a comparecer ante el comité que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero, con el argumento de que sus comunicaciones privadas con el ex jefe de la Casa Blanca están protegidas por el privilegio ejecutivo . Foto Afp

David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de diciembre de 2021, p. 27

Nueva York., La cámara baja de Estados Unidos aprobó una medida para solicitar que el Departamento de Justicia formule cargos criminales por desacato al Congreso contra Mark Meadows, ex jefe de gabinete de Donald Trump, mientras el procurador general de la ciudad de Washington anunció demandas civiles contra dos agrupaciones ultraderechistas por su participación en el asalto al Capitolio del 6 de enero pasado, algo que definió como acto coordinado de terrorismo doméstico .

La Cámara de Representantes debatió y aprobó por 222 votos contra 208 la medida promovida por el comité selecto de la cámara baja encargado de investigar los actos del 6 de enero en el asalto al Capitolio por fuerzas pro-Trump –lo que algunos califican de intento de golpe de Estado– después de que Meadows anunció hace una semana que no cooperará más con la investigación.

Aunque el ex jefe de gabinete y ex legislador federal inicialmente cooperó con la pesquisa oficial, anunció la semana pasada que no se presentaría ante el comité argumentando que sus intercambios privados con el entonces presidente están protegidos por el llamado privilegio ejecutivo .

Algunos de los aproximadamente 9 mil documentos que Meadows inicialmente entregó al comité incluyen copias de mensajes de texto intercambiados el mismo 6 de enero en los cuales legisladores republicanos, comentaristas derechistas y hasta el hijo del presidente le rogaron que convenciera a Trump de tomar acciones para frenar la llamada insurrección.

La diputada Liz Cheney –una de sólo dos republicanos en el comité selecto– reveló algunos de los mensajes entregados por Meadows. En uno, el hijo de Trump, Donald Jr., dice a Meadows que su padre tiene que hacer una declaración para frenar a sus simpatizantes ya que esto ya ha ido demasiado lejos y está fuera de control , y en otro insistió en que el presidente tiene que condenar esta mierda lo más pronto posible .