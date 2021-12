Jesús Plácido, dirigente del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata, llamó a resistir el embate de los grupos delincuenciales. Si no nos organizamos, nos van a matar. El crimen organizado tiene la fuerza, el poder; ellos controlan, pero nuestros pueblos tienen como base las asambleas para seguir protegiéndonos. Vayamos a buscar a nuestros compañeros y a presentar demandas ante la fiscalía , recalcó.

Ante la movilización, decenas de vecinos de San Jerónimo Palantla, poblado cercano a Alcozacán, se plantaron a la entrada para impedir el acceso.

No vimos pasar a nadie. Dicen que aquí está uno (Felipe), pero eso no es cierto , afirmó Constantino Calvario, uno de los habitantes, quien aseguró que ellos también han sufrido la violencia en la región”.

Demandan localizar a funcionario de Veracruz

Nueve meses después de la desaparición forzada de Crescencio Vera Vidal (el 17 de marzo), funcionario de la Comisión de Agua del estado de Veracruz y ex alcalde de Tepetzintla, parientes e integrantes del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera reprocharon que la Comisión Nacional de Búsqueda no ha presentado una estrategia para la localización del ex edil y pidieron proteger a la familia de éste.