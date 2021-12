Fabiola Martínez y Laura Poy

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de diciembre de 2021, p. 25

Ante el proyecto del gobierno de Estados Unidos de otorgar nuevos incentivos fiscales a la compra de autos eléctricos fabricados en ese país, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la medida se contrapone a lo establecido en el acuerdo comercial de América del Norte (T-MEC). Por ello, México no descarta la posibilidad de acudir a un panel para dirimir controversias.

Lo anterior, dijo el mandatario, porque de aprobarse ese plan de Washington se afectaría a la industria automotriz de México. Sin embargo confió en llegar a un acuerdo en el contexto de las muy buenas relaciones con el gobierno de Joe Biden.

No me gusta hablar de acciones arancelarias de parte nuestra, porque hay mecanismos legales a los que vamos a acudir en el caso de que se llevara a cabo esta medida. Y lo cierto es que hay muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y podemos llegar a un acuerdo para que no se perjudique a México , señaló en conferencia de prensa.

El estímulo fiscal propuesto aumentaría de 7 mil 500 a 12 mil 500 dólares, por familia, en la compra de un vehículo eléctrico ensamblado en Estados Unidos con trabajadores sindicalizados; el gobierno canadiense ya expuso su protesta, y la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier ha advertido que la aprobación de una medida de esa naturaleza en el Congreso del vecino país, provocaría la reducción de inversiones en México.

–¿Cuál sería para México el impacto de esa medida?, –se le preguntó ayer al Presidente.

–Sí, se está viendo ya, (el tema) está a cargo de la Secretaría de Economía porque es un subsidio que se contrapone al tratado comercial y nosotros no estamos de acuerdo, se va a afectar a la industria automotriz de México. No se descarta la posibilidad de presentar un recurso, como lo establece el tratado, para que atienda esta demanda un panel internacional. Lo mismo está haciendo Canadá y hay coincidencias en cuanto a esto.

El Presidente señaló que el tema no fue tratado en las reuniones bilaterales ni la trilateral del anterior encuentro de mandatarios en Washington, realizado hace poco más de un mes.

Incentivo discriminatorio iniciaría una guerra comercial: Concamin

Alejandro Alegría

De aprobarse en Estados Unidos la propuesta que otorga hasta 12 mil 500 dólares en créditos fiscales para la compra de automóviles eléctricos fabricados en ese país con obreros sindicalizados, se iniciaría una guerra comercial, advirtió José Abugaber Andonie, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

En conferencia de prensa, el líder del sector secundario en el país comentó que iniciar un panel de controversia comercial al amparo del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) –medida que es considerada por el gobierno federal– debe ser el último recurso.