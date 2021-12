Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de diciembre de 2021, p. 23

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicará esta semana un primer acuerdo que limita la figura de autoabasto en el mercado eléctrico nacional, una modalidad de producción que emplean empresas privadas para vender su energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El documento publicado por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) señala que la capacidad instalada de la central eléctrica deberá ser igual o menor a la demanda máxima de los centros de carga que están en el esquema de abasto aislado para satisfacer sus necesidades propias.

Sin embargo, cuando no se destine parte de su capacidad para satisfacer la demanda de los centros de carga –principalmente solar o eólica–, la empresa privada no podrá inyectar energía al Sistema Eléctrico Nacional, pues no cuenta con excedentes derivados de su operación como lo establece la Ley de la Industria Eléctrica vigente.

Para evitar que inyecte energía, la CRE determinó que se instale un dispositivo de protección de bajo consumo, pero cuando si se da esta situación, la energía no será abonada al participante en el mercado que representa la central eléctrica que opera en el abasto aislado.

Por lo que en los contratos de interconexión se debe prever que el permisionario renuncia al pago de la energía eléctrica. La figura de abasto aislado, cuyo antecedente es la de autoabasto, permite generar energía únicamente para el consumo dentro de las propias instalaciones y se pueden vender excedentes o comprar faltantes.