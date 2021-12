Ángel Vargas

Incentivar y promover la lectura en la infancia desde libros pedagógicos es una estrategia equivocada, según la especialista española Paloma de Miguel Poch.

“La tendencia ahora es hacer listas de libros para todo: la familia, la sustentabilidad, educar en igualdad de género…, que está muy bien saberlo, pero lo que no me gusta son los libros que dan el mensaje ya hecho y no permiten pensar en los temas por uno mismo”, explicó.

Se necesitan bien escritos, no mascados

Lo que se necesita son libros bien escritos, con buena trama, acercárselos a los niños y que luego ellos saquen sus conclusiones, porque lo que se hace ahora es dárselos todo mascado. Debe permitirse que ellos piensen y decidan si les gusta o no y tener las conclusiones a las que quieran llegar .

La promotora cultural, fundadora y directora del proyecto En Volandas, con sede en Madrid, participó ayer en un conversatorio virtual de estrategias de mediación de lectura con infancia organizado por la filial del Fondo de Cultura Económica (FCE) en Colombia como parte del programa internacional del Festival de Literatura Infantil y Juvenil (Felij) 2021.

Paloma de Miguel, bióloga de formación, dice haber llegado de manera un tanto circunstancial a la promoción de la lectura. Aclaró que no disiente del todo con aquella estrategia académica o pedagógica de fomentar la lectura en los infantes, pues permite hacerles llegar información muy específica sobre cierto tema.