Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de diciembre de 2021, p. 4

La novela Abril rojo, que aborda los resabios de la violencia política en Perú y es reditada bajo el sello Seix Barral, es mucho más actual que cuando fue publicada hace 15 años, porque ahora vuelven los discursos polarizados y extremos de la década del 90 del siglo XX en América Latina, sostiene su autor, el peruano Santiago Roncagliolo.

En entrevista desde Barcelona, el escritor agrega que “todo grupo social tiene cosas que no se dicen. Los pecados adolescentes en las familias y la brutalidad en las historias de los países. Cada sociedad se basa en tabúes de los que se prefiere no hablar porque es doloroso y delicado. Me interesa ponernos enfrente de lo que no queremos ver de nosotros mismos y este thriller sigue generando mucho debate”.

Roncagliolo (Lima, 1975) explica que la historia ocurre cuando en Perú ya hay paz pero empiezan a aparecer personas asesinadas. El fiscal Félix Chacaltana Saldívar tiene que preguntarse quiénes son los responsables: los terroristas o los militares. Empieza a descubrir una sociedad en la que todos aprobaban el asesinato, de unos o de otros. En el fondo lo que está investigando es la violencia y la historia de un país .

Refiere que Ayacucho había sido un lugar tan violento y se volvió un símbolo de la estabilidad conseguida. Los turistas ya pueden visitarla en Semana Santa, la más tradicional de América, que al final es una celebración de la muerte como un paso a otra vida. Me gustaba la idea de un lugar en el que los muertos siguen vivos, actuando, y en que la guerra no ha terminado aunque la estén librando los que ya fue-ron asesinados .

La narración representa más ahora que en 2006. Cuando fue escrita, exploraba un tema tabú todavía. Para eso se hacen los libros, para obligarte a discutir con otros lectores, para tomar partido por los personajes, para ver quién tenía razón y quién no .

Destaca su interés por los sitios oscuros en sus novelas, “que en este caso no deja de ser un periodo de la guerra fría latinoamericana. Me interesa hablar de las cosas que una sociedad no quiere hablar, sus propias culpas, sus pecados y cadáveres en el armario.