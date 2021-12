Fabiola Martínez y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 14 de diciembre de 2021, p. 34

Además de declarar como área natural protegida la sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí, el gobierno de la República proyecta otras obras en beneficio del medio ambiente y el patrimonio natural del país, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al tiempo de subrayar la importancia de avanzar en el combate a la corrupción. Ahí están los países nórdicos, Dinamarca, siempre lo pongo de ejemplo, Suecia, Noruega y otros. No hay corrupción, los daneses no saben qué es , señaló.

En conferencia de prensa anunció la construcción de un puente y un boulevard en Cancún, Quintana Roo,para resolver el problema de la vialidad en la zona hotelera, así como la construcción de un parque ecológico en Tulum, al cual se nombrará El Jaguar, para caminar y andar en bicicleta. Esta zona, advirtió, es muy ambicionada y ahí andan como chombos (zopilotes), quienes se quieren apoderar de terrenos valuados en más de 2 mil 500 millones de pesos.

“Vamos a convertir toda esa área en un parque de cultura, de recreación ecológica, no se permitirá ninguna construcción; es para que la gente pueda tener su parque. Van a ser como 300 hectáreas, más lo que tiene ahora la zona arqueológica.

Y así como ese parque vamos a tener otro en Calkiní, de más de 2 mil hectáreas...Vamos a dejar muchos parques con áreas protegidas para cuidar el medio ambiente y para disfrute de la gente.