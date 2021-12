La democracia está en problemas. En México, reconocidos estudiosos opinan que la democracia tiene dificultades para arraigarse, debido al contexto de desigualdad social . El mundo concreto y brutal de la desigualdad social y económica, se volvió contexto de las reglas electorales. Así, la transición a la democracia no puede terminar.

Según la lista de invitados de Mr. Biden, gobernantes demócratas y autócratas están en un empate: casi la mitad de los estados miembros de la ONU fueron eliminados de su lista, entre ellos Arabia Saudita, país al que el mes pasado Estados Unidos vendió misiles aire-aire por 650 millones de dólares, para que continuara su bombardeo a Yemen. Si hay bussines, los autócratas pasen, es la ley. La videodemocracia de Mr. Biden es un artilugio de la competencia por los mercados, no por las ideas políticas. El freno a China significa: sólo mis ca­pitales pueden expandirse por el mundo. China ha avanzado, y mucho, en su expansión económica mundial y hay que pararla. De eso se trata la democracia de Biden.

La democracia de Mr. Biden es también la democracia procedimental, que han encomiado los neoliberales y vendido al mundo como la Democracia –­con mayúscula­­– e intentado implantar como pieza destacada del Estado neoliberal, con su libertad (de mercado y de consumo), y su inducción del individuo egoísta gerente de sí mismo; es el mismo Estado generador de feroz desigualdad social y de indiferencia criminal por los excluidos. La democracia electoral que nos han vendido no es una propuesta por fuera del Estado neoliberal, es la democracia que viene bien a ese Estado, es parte inherente del proyecto neoliberal.

El Estado neoliberal, visto por sus creadores como el ganador absoluto de la historia, el ya no hay más ni mejor, necesita hacer creer, con Churchill, que la democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás . Vencida la URSS, en adelante el Estado neolioberal sería el futuro para la humanidad, a condición de que la democracia prevaleciera. La democracia de Occidente , basada en la ficción jurídica de la igualdad frente a la ley, consiste en la circulación de las élites políticas, un sistema político para los de arriba. Esa ficción, sin remedio, excluye a los más. Pero la historia está diciendo no al neoliberalismo. Unos estados optaron por vías diferentes, como Rusia y China, y el mundo capitalista está más agitado que nunca. El fin de la historia, no fue.

Antonio Guterres, secretario general de la ONU, celebró: Cada vez que visito China, me sorprende la velocidad del cambio y el progreso. Han creado ustedes una de las economías más dinámicas del mundo, al tiempo que han ayudado a más de 800 millones de personas a salir de la pobreza: el mayor logro de la historia en materia de lucha contra la pobreza . ¿Querrán los chinos una democracia como la de EU, con Bush robándole los votos electorales de Florida a Al Gore, o Trump asaltando el Capitolio, o las elecciones de 2022, que ya se anuncian corruptas, con muchas circunscripciones reconstruidas de forma ruin para negros y latinos?

Las sociedades del sur global tienen que rexaminar a fondo las democracias procedimentales. Es preciso romper por todos los medios la circulación sólo de las élites políticas, para abrir paso en un procedimiento que ha sido de origen excluyente. Los excluidos deben alcanzar el derecho al acceso a los mecanismos de decisión política en todos los niveles del Estado.