Martes 14 de diciembre de 2021, p. 17

Es un despropósito que se busque comparar las diferencias que tienen en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) con lo del 68 , sostuvo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien recomendó a la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, no enviar policías a movilizaciones estudiantiles.

Además, acotó que él no interviene en la vida interna de esa casa de estudios, precisó que no conoce a su director, José Antonio Romero Tellaeche, e incluso pidió a quienes promueven la versión de que se gesta un movimiento estudiantil como el de hace 53 años que “no se inmiscuyan o le den un carácter, un tinte politiquero, que al final, no me habían mencionado, pero ya los estoy viendo venir: ‘Andrés Manuel-Díaz Ordaz’, ¡zafo!”

Durante su conferencia en Palacio Nacional y horas antes de una nueva suspensión del diálogo al que había convocado el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a los estudiantes, manifestó: Con todo respeto al finado (Alfonso) Corona del Rosal, cómo va a ser lo mismo que Claudia Sheinbaum. Y al finado (Gustavo) Díaz Ordaz, ¡no! No se miden. Y hasta le sugiero a Claudia, cuando se manifiesten, que no haya un solo policía, que ejerzan a plenitud su derecho de manifestación, ninguna provocación de nada .

Resaltó que en su gobierno se garantiza el ejercicio de todas las libertades y planteó que el Conacyt continúe con la oferta de diálogo, pero que no se agarren estas cosas sólo por las diferencias que tienen con nosotros .