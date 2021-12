Agregó que de los 31 pacientes que aún permanecen internados en ese lugar, tres están graves e intubados, pero no han sido reconocidos; en esos y otros casos se están tomando como referencia los tatuajes para tratar de identificarlos. Señaló que dos son de Ecuador, uno de Honduras y 28 de Guatemala.

La guatemalteca Nicolasa Guarcas Gabriel acudió ayer a la morgue ubicada en Tuxtla Gutiérrez en busca de su hijo, Richard Levy Ordóñez Guarcas, de 17 años. Sólo me dijo que salieron a las seis de la mañana del jueves y que iban para Monterrey, pero no me dijo nada más , declaró.

La mujer viajó desde el departamento de Chimaltenango, colindante con la capital guatemalteca, para buscar al joven, pero no lo ha encontrado entre los muertos ni entre los lesionados.

Relató que en la frontera sólo dieron autorización de entrar a dos personas (viene con su padre), además de que en su país no los apoyaron con recursos y tuvieron que pedir dinero prestado. En el hospital Gómez Maza no les han dado información todavía porque les piden llevar un permiso de la fiscalía para ingresar y buscar al menor.

El consulado de su país tampoco les ha proporcionado información acerca de si su familiar se encuentra entre las víctimas.