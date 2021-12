T

iene meses el presidente del Inegi, Julio Santaella, deshojando la margarita. ¿Me quiere o no me quiere el presidente López Obrador en este puesto a pesar de mi perfil neoliberal? . El día último del año concluirá su periodo de seis. Fue la carta que propuso al Senado su ex jefe Enrique Peña Nieto por recomendación de Luis Videgaray. Sustituyó al foxista Eduardo Sojo, a quien se atribuye, con razón o sin ella, la idea de aplicar IVA a alimentos y medicinas, uno de los frustrados intentos de Chente el maloso; el bueno, Vicente Fernández, sigue recibiendo homenajes muy merecidos. La cuestión es que ya se acabó el tiempo. Si hay una nueva propuesta del Presidente tiene que llegar a más tardar hoy al Senado, ventilarse en comisiones y, una vez aprobada, pasar al pleno mañana, día final de sesiones. También existe la posibilidad de que el truculento Ricardo Monreal salga con que llegó la propuesta desde octubre, sólo que la mantuvo guardada hasta diciembre, como hizo en el caso de Arturo Herrera. Cabe recordar que López Obrador propuso hace un año a la ex secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, como miembro de la Junta de Gobierno del Inegi. Se supone desde entonces que sería su candidata a presidir el instituto. Tiene una tarea fundamental, entre muchas: medir la inflación. Años atrás lo hacía el Banco de México, pero era un absurdo, ya que su responsabilidad es combatir la inflación. Entonces siempre se ponía una estrellita en la frente. Estuvimos duro y dale mucho tiempo hasta que se corrigió el disparate: Banxico combate la inflación y el Inegi califica sus resultados. Santaella fue propuesto por Peña Nieto el 15 de noviembre de 2015 y justo en el último día del periodo de sesiones, un mes después, el pleno del Senado aprobó su inclusión como miembro de la Junta de Gobierno, lo que el PAN rechazó. Reveló que personajes del Banco de México, incluso el mismo gobernador, Agustín Carstens, presionaron para que la cámara ratificara el nombramiento. La ratificación de Santaella se aprobó con 71 votos a favor, 20 en contra y tres abstenciones. Votó en su contra el PAN.

Inflación vs salarios

También a nuestros paisanos que viven en Estados Unidos los está golpeando fuerte la inflación, con alza de precios en gasolinas, alimentos y alquileres. La inflación anual al cierre de noviembre se ubicó en 6.8%, la más alta en 39 años. En México, ya saben ustedes, arrancó el Guadalupe-Reyes y todo está subiendo y afectando el poder adquisitivo de los salarios. Habrá un incremento de 22 por ciento del salario mínimo el próximo enero, pero la carestía podría consumir una parte. El mes que acaba de terminar, noviembre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor siguió creciendo y la inflación general anual llegó a 7.37 por ciento (compárese con la de Estados Unidos). Se siente el impacto porque hace un año la inflación era sólo de 3.3 por ciento anual. La responsabilidad de que no suban los precios por mandato constitucional le corresponde al Banco de México.