▲ Una corte para juicios políticos rara vez utilizada en Dinamarca condenó ayer a la ex ministra de Migración Inger Stoejberg (en imagen de archivo) por haber ordenado en 2016 separar a parejas solicitantes de asilo si alguno era menor de edad. El Parlamento votó a favor de juzgarla después de que una comisión concluyó que la medida era ilegal. El tribunal, reunido por primera vez en 26 años, la declaró culpable de negligencia intencionada o grave por descuidar los deberes de su cargo y proporcionar al Parlamento información incorrecta o engañosa y la sentenció a 60 días de detención. No se aclaró si será encarcelada o se le colocará un brazalete de monitoreo electrónico. El veredicto no se puede apelar. Stoejberg dijo estar muy sorprendida por el fallo , pero afirmó que cumplirá la pena. Foto Afp