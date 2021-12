La polarización de las redes sociales no refleja la realidad. Las redes son una expresión en general de las élites y de los segmentos sociales que las frecuentan. Sin embargo, el hecho de que existan dos candidaturas, una de izquierda y otra de derecha extrema, alimenta una división como nunca habíamos visto desde el retorno de la democracia , comentó el profesor Claudio Fuentes, académico de Ciencia Política la Universidad Diego Portales.

Efectivamente, la única opción que tienen ambas candidaturas es moderar sus expectativas y programas, primero para capturar mayores adhesiones, pero además porque el nuevo Congreso nacional tiene casi la mitad favorable a la derecha y está dividido. Lo anterior implica que el futuro gobierno estará obligado a negociar, cualquiera que sea el resultado. Ambas candidaturas hicieron cambios en sus programas, sobre todo el de Kast que contenía conceptos y políticas de extrema derecha , explica Fuentes.

¿Qué implicaciones podría tener la victoria de uno u otro considerando a la ciudadanía que estalló en octubre de 2019 y que, transcurridos dos años desde aquello, no observa mejorías?

Hay bastante en juego. El futuro gobierno tendrá que implementar la nueva Constitución. Una administración de Boric facilitaría las cosas, pues se trata de un programa más cercano a la mayoría de la Convención. Una de Kast, que está por rechazar la nueva Constitución, sin duda sería más problemático. Con todo, el asunto es que en ambos casos se trata de un escenario complejo pues hay división en el Congreso y alta fragmentación. Eso hará difícil la gobernabilidad para cualquiera que sea elegido , responde.

Fuentes rechaza que en las últimas tres semanas los candidatos se mimetizaran, al variar frecuentemente de opinión. No es así. Siguen existiendo fuertes diferencias. Kast quiere mayores poderes para el presidente en estados de excepción, propone construir una reja y una zanja en el norte, está por reducir los impuestos, o aumentar las pensiones a cargo de los trabajadores. Boric no ha planteado poder detener a las personas en lugares que no sean cárceles, o construir una zanja, su propuesta en materia de pensiones es por la vía de impuestos y contribución patronal. Siguen existiendo grandes diferencias , explica.

En cambio, concede que los cambios serán más difíciles y existirá mayor polarización en el Congreso debido a la reducción del centro político, y que las opciones de transformaciones vendrán por el marco jurídico que entregará la nueva Constitución en 2022.