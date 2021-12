Fabiola Martínez y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 14 de diciembre de 2021, p. 20

El objetivo del gobierno federal es apoyar a Petróleos Mexicanos (Pemex) para que reduzca su deuda en 20 mil millones de dólares, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al subrayar que estas acciones no afectarán al Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.

Al hablar del sector energético reveló también que algunos empresarios le han pedido disculpas en afán de participar de nueva cuenta en este ámbito.

“Sí lo dije (en la reunión con el Consejo Mexicano de Negocios, el jueves pasado), no así, pero sí lo dije; puse el ejemplo este, que no era posible que se pagara menos por la luz, que no era justo, que todos teníamos que ayudar.

La verdad, la verdad, los empresarios están ayudando mucho. Hay algunos que se arrepienten y hasta me han pedido disculpas, nada más que por dignidad no puedo decirlo (revelar su identidad), pero eso habla muy bien de ellos, muy bien , comentó el Presidente.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional habló de Pemex y la importancia que ahora le da su gobierno a esta empresa, así como de las gestiones para alcanzar un acuerdo comercial con la Unión Europea y con naciones de Centroamérica como Ecuador y Perú.

Confirmó que la meta de reducción de pasivos de esta empresa pública ronda los 20 mil millones de dólares, y prometió que apenas concluya el procedimiento, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O dará los detalles.

Reconoció la gran contribución fiscal de Pemex e incluso su valía para las reservas del Banco de México; no obstante, fue enfático en que este soporte no se hará en detrimento del gasto de la Federación.